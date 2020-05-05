На проспекте Гагарина Chevrolet насмерть сбил женщину

05 мая 2020 г. 11:23
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Сегодня ночью в 01:30 на пересечении проспекта Гагарина с улицей Каштановой автомобиль Chevrolet сбил переходившую дорогу женщину: пострадавшая скончалась.

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области сообщили: женщина пересекала проезжую часть в районе пешеходного перехода. С места аварии пострадавшая была доставлена в больницу, где она умерла. Погибшей около 50 лет, личность ее сейчас устанавливается.

Как рассказали в полиции, автомобиль остановился неподалеку от места аварии, водитель дождался правоохранителей. 23-летний мужчина прошел освидетельствование: на момент аварии он был трезв.

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

 

 

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