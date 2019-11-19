Девушка пострадала, попав между двумя авто: ДТП на проспекте Гагарина

Сегодня в 11:40 на пересечении проспекта Гагарина с улицей Молочной была сбита девушка.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, автомобиль Ford Fiesta буксировал Деу Ланос. По данным полиции, 17-летняя девушка перебегала проезжую часть по пешеходному переходу, не заметила буксировочный трос и споткнулась, упав на один из автомобилей, а затем на асфальт.

Пострадавшая с ушибами была доставлена в больницу.

Информация зарегистрирована в Основянском ОП. Обстоятельства устанавливаются.