На проспекте Гагарина горел склад швейной фурнитуры (фото, видео)

17 февраля 2019 г. 11:29
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Пожар произошел 17 февраля в 3:14 в пятиэтажном складском здании по проспекту Гагарина, 127-А в Слободском районе города.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, здании на первом этаже хранилась швейная фурнитура. По прибытию, спасатели установили, что огонь охватил часть здания площадью около 400 кв.метров. Горели конструкции здания, а также горючая швейная фурнитура.

Из за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Пожар локализован в 4:26 и в 07:00 полностью ликвидирован. Причина и ущерб устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа полиции.

 

 

Видео: 

Харків: пожежа на складі швейної фурнітури

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