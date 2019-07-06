 

На проспекте Гагарина из-за короткого замыкания эвакуировали 20 человек

06 июля 2019 г. 10:38

Пожар произошел 5 июля в 22:31 в квартире девятиэтажного жилого дома по проспекту Гагарина, 72.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, на момент прибытия спасателей в комнате квартиры на восьмом этаже жилого 9-этажного дома горели домашние вещи и мебель на площади около 10 кв.метров.

Из-за задымления лестничной клетки спасателям пришлось эвакуировать на свежий воздух 20 жителей квартир верхних этажей дома. В 22:51 пожар был локализован, а в 00:03 полностью ликвидирован. 

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание удлинителя.

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