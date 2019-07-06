На проспекте Гагарина из-за короткого замыкания эвакуировали 20 человек

Пожар произошел 5 июля в 22:31 в квартире девятиэтажного жилого дома по проспекту Гагарина, 72.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, на момент прибытия спасателей в комнате квартиры на восьмом этаже жилого 9-этажного дома горели домашние вещи и мебель на площади около 10 кв.метров.

Из-за задымления лестничной клетки спасателям пришлось эвакуировать на свежий воздух 20 жителей квартир верхних этажей дома. В 22:51 пожар был локализован, а в 00:03 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание удлинителя.