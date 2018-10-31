На проспекте Гагарина микроавтобус снес светофор

Сегодня около 17-30 на пересечении проспекта Гагарина с улицей Зерновой не разминулись автомобиль Honda и Renault Master, который после столкновения вылетел на островок безопасности и врезался в светофор.

Об аварии сообщают в соцсетях. На месте работают патрульные.

По предварительной информации, одному из участников ДТП потребовалась медпомощь. Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции, с места ДТП в больницу была доставлена женщина-пассажир Honda.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.