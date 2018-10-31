На проспекте Гагарина микроавтобус снес светофор

31 октября 2018 г. 18:08
456 просмотров

Сегодня около 17-30 на пересечении проспекта Гагарина с улицей Зерновой не разминулись автомобиль Honda и Renault Master, который после столкновения вылетел на островок безопасности и врезался в светофор. 

Об аварии сообщают в соцсетях. На месте работают патрульные.

По предварительной информации, одному из участников ДТП потребовалась медпомощь. Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции, с места ДТП в больницу была доставлена женщина-пассажир Honda.
На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.