На проспекте Гагарина мужчина умер за рулем авто

Сегодня в 08:45 на пересечении проспекта Гагарина с Мерефянским шоссе в островок безопасности врезался автомобиль ВАЗ 2101: водитель скончался до прибытия «скорой».
По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, у 66-летнего водителя авто во время движения произошел сердечный приступ. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.
Как установили правоохранители, при жизни мужчина страдал сердечной недостаточностью.
Информация о происшествии зарегистрирована в Основянском ОП.