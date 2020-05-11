На проспекте Гагарина мужчина умер за рулем авто

Сегодня в 08:45 на пересечении проспекта Гагарина с Мерефянским шоссе в островок безопасности врезался автомобиль ВАЗ 2101: водитель скончался до прибытия «скорой».

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, у 66-летнего водителя авто во время движения произошел сердечный приступ. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Как установили правоохранители, при жизни мужчина страдал сердечной недостаточностью.

Информация о происшествии зарегистрирована в Основянском ОП.