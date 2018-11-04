На проспекте Гагарина насмерть сбит пешеход

Сегодня ночью в 3-45 на проспекте Гагарина-152А автомобиль ВАЗ 2103 (водителю 43 года) сбил вышедшего на проезжую часть мужчину, который от полученных травм скончался.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшему 52 года.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства наезда на пешехода устанавливаются.

По информации ГУНП Харьковской области, за истекшие сутки было зарегистрировано 50 ДТП, в которых два человека погибли, 9 получили различные травмы.