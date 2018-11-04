На проспекте Гагарина насмерть сбит пешеход

04 ноября 2018 г. 10:15
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Сегодня ночью в 3-45 на проспекте Гагарина-152А автомобиль ВАЗ 2103 (водителю 43 года) сбил вышедшего на проезжую часть мужчину, который от полученных травм скончался. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшему 52 года. 

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства наезда на пешехода устанавливаются. 

По информации ГУНП Харьковской области, за истекшие сутки было зарегистрировано 50 ДТП, в которых два человека погибли, 9 получили различные травмы. 

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