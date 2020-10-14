На проспекте Гагарина несовершеннолетний порезал агитпалатку

На Харьковщине полицейские зарегистрировали 141 сообщение о нарушении избирательного законодательства. Открыто 16 уголовных производств, составлено 8 административных протоколов. Об єтом сообщили в ГУНП Харьковской области.

Так, 13 октября правоохранители задержали несовершеннолетнего за повреждение агитационной палатки. Как выяснилось, 16-летний студент ехал домой и из-за собственных политических убеждений повредил ножом палатку, которая расположена по проспекту Гагарина. С заявлением в полицию обратился представитель штаба политической партии. С места происшествия изъято вещественное доказательство.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.