На проспекте Гагарина обокрали магазин электроники

Сегодня ночью в Основянском районе обокрали магазин электроники.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 апреля в 4:30 в полицию поступило сообщение о том, что в магазине на проспекте Гагарина сработала сигнализация.

Прибывшие по адресу полицейские обнаружили на месте происшествия сломанные ролеты и разбитое стекло.

Предварительно установлено, что неизвестный злоумышленник повредил входную дверь магазина, камеру видеонаблюдения и похитил мобильные телефоны.

Информация внесена в журнал единого учета.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников, причастных к произошедшему.

Пользователи соцсетей опубликовали соответствующее фото с места происшествия.