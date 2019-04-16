На проспекте Гагарина обокрали магазин электроники

16 апреля 2019 г. 13:57
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Сегодня ночью в Основянском районе обокрали магазин электроники.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 апреля в 4:30 в полицию поступило сообщение о том, что в магазине на проспекте Гагарина сработала сигнализация.

Прибывшие по адресу полицейские обнаружили на месте происшествия сломанные ролеты и разбитое стекло. 

Предварительно установлено, что неизвестный злоумышленник повредил входную дверь магазина, камеру видеонаблюдения и похитил мобильные телефоны.

Информация внесена в журнал единого учета. 

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников, причастных к произошедшему.

Пользователи соцсетей опубликовали соответствующее фото с места происшествия.

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