На проспекте Гагарина обнаружили разлившуюся ртуть

13 июня на проспекте Гагарина в мусорном баке обнаружили разлившуюся ртуть.
Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, ртуть обнаружили на помойке на объекте, который принадлежит ПАО «Харьковгоргаз», на проспекте Гагарина, 172 в Харькове.
В 14:37 в ГСЧС поступило сообщение об обнаружении в помойке утечки ртути из негерметичной емкости.
В 17:30 прибывшие на место спасатели собрали ртуть в специальную емкость и вывезли на утилизацию.
В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию 13 июня в 14:37 обратился харьковчанин и сообщил, что в мусорном баке на проспекте Гагарина обнаружил жидкость, похожую на ртуть.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета.
По данному факту проводится проверка.