На проспекте Гагарина возле моста нашли тело неизвестного мужчины

16 ноября 2019 г. 18:20
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Сегодня днем, 16 ноября, в районе Гимназической Набережной прохожие обнаружили тело неизвестного мужчины.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, также опубликовано соответствующее фото с места происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 ноября в 8:45 в полицию поступила информация о том, что у моста на повороте с улицы Кузнечной на проспект Гагарина лежит неизвестный мужчина без признаков жизни.

По адресу выезжали сотрудники патрульной и районной полиции.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили под Подольским мостом тело неизвестного мужчины.

Умершему на вид около 40 лет,  следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета Основянского отдела полиции.

Полицейские устанавливают личность и причины смерти мужчины.

 

 

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