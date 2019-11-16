На проспекте Гагарина возле моста нашли тело неизвестного мужчины

Сегодня днем, 16 ноября, в районе Гимназической Набережной прохожие обнаружили тело неизвестного мужчины.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, также опубликовано соответствующее фото с места происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 ноября в 8:45 в полицию поступила информация о том, что у моста на повороте с улицы Кузнечной на проспект Гагарина лежит неизвестный мужчина без признаков жизни.

По адресу выезжали сотрудники патрульной и районной полиции.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили под Подольским мостом тело неизвестного мужчины.

Умершему на вид около 40 лет, следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета Основянского отдела полиции.

Полицейские устанавливают личность и причины смерти мужчины.