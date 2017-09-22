На проспекте Гагарина "скорая" попала в ДТП

Сегодня около 13-00 на пересечении проспекта Гагарина с улицей Вернадского столкнулись автомобиль скорой помощи Peugeot и Skoda Octavia.

По предварительной информации, "скорая" двигалась по проспекту Гагарина в сторону центра и выезжала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. По словам водителя машины скорой помощи, во время движения он включил световые и звуковые спецсигналы. Водитель автомобиля Skodа выезжад на перекресток на зеленый свет и спецсигнала не слышал.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших нет. Материалы по ДТП переданы в отдел дознания УПП г. Харькова.