На проспекте Гагарина "скорая" попала в ДТП

22 сентября 2017 г. 19:01
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Сегодня около 13-00 на пересечении проспекта Гагарина с улицей Вернадского столкнулись автомобиль скорой помощи Peugeot и Skoda Octavia. 

По предварительной информации, "скорая" двигалась по проспекту Гагарина в сторону центра и выезжала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. По словам водителя машины скорой помощи, во время движения он включил световые и звуковые спецсигналы. Водитель автомобиля Skodа выезжад на перекресток на зеленый свет и спецсигнала не слышал. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших нет. Материалы по ДТП переданы в отдел дознания УПП г. Харькова. 

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