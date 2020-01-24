Копали траншею: в Харькове из-под завала земли спасли рабочего

23 января в 21:23 спасателям поступило сообщение о том, что необходима их квалифицированная помощь для извлечения из-под завала на проспекте Гагарина напротив дома № 125/1 40-летнего мужчины, которого засыпало землей при проведении работ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что группа рабочих проводила земляные работы.

Они копали траншею глубиной около 3 м. Вдруг произошел обвал грунта, и одного из рабочих по грудь засыпало землей.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента откопали и вытащили пострадавшего из-под метрового слоя почвы.

Далее мужчину на "скорой" доставили в лечебное учреждение.

Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.