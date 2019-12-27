На проспекте Гагарина горело здание на территории мясокомбината

27 декабря 2019 г. 10:25
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Сегодня утром в Харькове на территории мясокомбината на пр. Гагарина, 100 произошел пожар.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре на территории Харьковского мясокомбината спасателям поступило 27 декабря в 8:10.

Из сообщения стало известно, что горит техническое помещение на пятом этаже пятиэтажного производственного здания, которое сейчас по назначению не используется.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что горят деревянные конструкции перекрытия и крыши здания. Площадь пожара составила около 40 кв.м.

В 8:29 пожар локализовали, в 9:28 - ликвидировали.

Пожарным удалось не допустить распространения пламени на большую площадь и спасти здание.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Причину возникновения возгорания устанавливают.

 

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