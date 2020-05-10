На Новых Домах в пятиэтажке горели балконы: 10 человек эвакуировали

10 мая 2020 г. 10:45
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В Слободском районе Харькова сегодня ночью, 10 мая, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 10 мая в 3:10 спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на проспекте Героев Сталинграда, 154-а.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что горят домашние вещи на 3-х балконах четвертого и пятого этажах на площади около 22 кв.м.

Чтобы обезопасить жителей от опасных продуктов горения в процессе пожаротушения на свежий воздух были эвакуированы 10 человек, среди них были 3 детей.

В 3:40 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 4:38 полностью ликвидировали.

Причину его возникновения и ущерб устанавливают.

 

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