На проспекте Ландау горели балконы в пятиэтажке

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13 августа 2019 г. 10:01
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12 августа в 12:16 поступило сообщение о пожаре, который произошел на двух балконах 5-этажного жилого дома на пр. Льва Ландау, 8.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, на момент их прибытия огнем были охвачены сразу два балкона квартир на третьем и четвертом этажах. Площадь пожара на обоих балконах составила по 3 кв.метров.

Спасатели быстро подали пожарные стволы на тушение огня и уже в 12:36 локализовали его. В 12:59 пожар полностью ликвидировали.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени внутрь квартир. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

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