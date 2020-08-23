На проспекте Ландау насмерть сбита женщина

23 августа 2020 г. 10:33
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Накануне в 20:40 на проспекте Льва Ландау в районе пересечения с улицей Камышева автомобиль Infiniti QX70 сбил переходившую дорогу женщину: пострадавшая погибла.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 61-летняя женщина пересекала проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Автомобиль Infiniti двигаясь от проспекта Юбилейного в направлении Салтовского шоссе.

Была ли у 56-летнего водителя возможность избежать наезда на пешехода – устанавливают следователи.

Информация зарегистрирована в Московском ОП.

 

 

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