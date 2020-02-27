На проспекте Льва Ландау горела квартира: есть погибший и пострадавшая

В Слободском районе Харькова во время пожара в квартире 2-этажного жилого дома погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 26 февраля в 22:55 спасателям поступила информация о пожаре в доме на проспекте Льва Ландау, 23.

На момент их прибытия огнем была полностью охвачена комната на втором этаже жилого дома.

Площадь пожара составила около 10 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего 56-летнего мужчины, это был сын хозяйки дома.

Саму же хозяйку квартиры, женщину 1938 года пожарные вынесли из задымленного помещения на свежий воздух и передали медикам.

Затем бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую с диагнозом «отравление угарным газом» в 4-ю городскую больницу скорой и неотложной помощи.

В 23:35 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 00:05 полностью ликвидировали. Причину возникновения пожара устанавливают.