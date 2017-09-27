На проспекте Льва Ландау не разминулись ВАЗ и Nissan

Накануне вечером в 22-00 на пересечении проспекта Льва Ландау с улицей Олимпийской столкнулись автомобили Nissan Note и ВАЗ 2107.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, по предварительной информации, Nissan Note двигался по Льва Ландау в сторону улицы Танкопия, ВАЗ выезжал на проспект с территории промышленной зоны напротив улицы Олимпийской. Как утверждают водители, оба они двигались на желтый сигнал светофора.

Пострадавших нет. Собранные по ДТП матералы направлены в отдел дознания УПП г.Харькова.