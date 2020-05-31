На проспекте Льва Ландау сгорел автомобиль, пострадал водитель (видео)

31 мая 2020 г. 10:55
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В Харькове на проспекте Льва Ландау сегодня утром загорелся автомобиль Daewoo Lanos.

Видео с места происшествия было опубликовано на Телеграмм-канале ВЕХА.

По информации очевидцев, пожар потушили бойцы ГСЧС, оперативно прибывшие на место происшествия.

Как сообщается, жертв нет, однако, как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области в результате пожара пострадал владелец автомобиля.

По данным спасателей, 31 мая в 09:03 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле на проспекте Льва Ландау, 2/2.

На момент прибытия спасателей горел автомобиль «Деу Ланос» на площади 4 кв.м.

С ожогами лица и рук пострадавшего госпитализировали в ожоговый центр.

В 9:09 пожар был локализован, а в 09:40 полностью ликвидирован.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

 

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