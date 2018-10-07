На проспекте Науки BMW перевернул ВАЗ

Накануне в 22-30 на пересечении проспекта Науки с улицей Ляпунова столкнулись автомобили BMW 7 Series и ВАЗ 2103, который от удара лег на крышу.

Об аварии сообщают водители, наблюдавшие последствия ДТП.

На месте работают медики и полиция. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, аварию спровоцировал водитель ВАЗ, нарушивший ПДД и допустивший столкновение с BMW.

Пострадавших в ДТП нет. На водителя ВАЗ составлены протоколы по ст.124 КУоАП и ч.2 ст.126 (отсутствие водительского удостоверения).