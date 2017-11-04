На проспекте Науки четверо молодчиков устроили потасовку с таксистом

Информация о происшествии поступила в Шевченковский отдел полиции 4 ноября около 3:20.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ссора возникла между таксистом и четырьмя молодыми людьми из-за того, что ребятане давали машине проехать. Когда же водитель посигналил, один из пешеходов ударил транспортное средство ногой по капоту. После чего между мужчинами произошла ссора.

Факт происшествия зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений.

Полицией устанавливаются обстоятельства происшествия.