Сегодня, 7 сентября, в Харькове ночью на проспекте Науки горел автомобиль.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в полицию около двух часов ночи.

В результате пожара никто из граждан не пострадал, только автомобиль получил механические повреждения.

Работники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

Информация внесена в журнал единого учета Шевченковского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.