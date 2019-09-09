Сегодня, 7 сентября, в Харькове ночью на проспекте Науки горел автомобиль.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Информация о происшествии поступила в полицию около двух часов ночи.
В результате пожара никто из граждан не пострадал, только автомобиль получил механические повреждения.
Работники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия.
Информация внесена в журнал единого учета Шевченковского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.