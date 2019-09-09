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09 сентября 2019 г. 18:00
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Сегодня, 7 сентября, в Харькове ночью на проспекте Науки горел автомобиль.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в полицию около двух часов ночи.

В результате пожара никто из граждан не пострадал, только автомобиль получил механические повреждения.

Работники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

Информация внесена в журнал единого учета Шевченковского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

 

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