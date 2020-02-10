На проспекте Науки сгорела легковушка

Сегодня, 10 февраля, в 4:59 на номер «101» поступило сообщение, что во дворе жилой пятиэтажки на пр. Науки, 66а горит автомобиль «Chevrolet Aveo».

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, на место происшествия выехало оперативное отделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарные сразу приступили к тушению транспортного средства. На тот момент в легковушке горел моторный отсек на площади около 0,5 кв.м.