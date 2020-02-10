На проспекте Науки сгорела легковушка

10 февраля 2020 г. 11:13
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Сегодня, 10 февраля, в 4:59 на номер «101» поступило сообщение, что во дворе жилой пятиэтажки на пр. Науки, 66а горит автомобиль «Chevrolet Aveo».

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, на место происшествия выехало оперативное отделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарные сразу приступили к тушению транспортного средства. На тот момент в легковушке горел моторный отсек на площади около 0,5 кв.м.
 
В 05:13 пожар ликвидировали полностью, причина его возникновения устанавливается. Пострадавших в результате происшествия нет.

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