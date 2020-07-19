На проспекте Науки сожгли машину

19 июля 2020 г. 12:30
2 просмотра

Полицейские устанавливают обстоятельства поджога автомобиля в Шевченковском районе Харькова. В результате происшествия поврежден Citroen, который был припаркован во дворе дома по проспекту Науки. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, информация о возгорании автомобиля поступила в полицию 19 июля около 3:45.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили 37-летнего владельца автомобиля.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 10 лет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к нему лица.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53