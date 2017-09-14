На проспекте Науки внедорожник сбил пешехода - водителя задерживали очевидцы ДТП

14 сентября 2017 г. 22:56
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Сегодня около 21-30 в районе пересечения проспекта Науки с улицей Минской автомобиль Toyota Land Cruiser Prado сбил переходившего дорогу мужчину. 

После наезда на пешехода внедорожник снес пять секций разделительного забора, вылетел на полосу встречного движения и остановился в арке дома на противоположной стороне. 

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, по предварительным данным, водитель пытался скрыться с места ДТП, но был задержан гражданами. 

Пешеход, пострадавший в результате ДТП - 20-летний парень -  был госпитализирован. На месте работает следственно-оперативная группа.

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