На проспекте Науки внедорожник сбил пешехода - водителя задерживали очевидцы ДТП

Сегодня около 21-30 в районе пересечения проспекта Науки с улицей Минской автомобиль Toyota Land Cruiser Prado сбил переходившего дорогу мужчину.

После наезда на пешехода внедорожник снес пять секций разделительного забора, вылетел на полосу встречного движения и остановился в арке дома на противоположной стороне.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, по предварительным данным, водитель пытался скрыться с места ДТП, но был задержан гражданами.

Пешеход, пострадавший в результате ДТП - 20-летний парень - был госпитализирован. На месте работает следственно-оперативная группа.