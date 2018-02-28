На проспекте Победы из-за короткого замыкания горела квартира

27 февраля в 23:34 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже девятиэтажки на пр. Победы, 56 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщила о пожаре хозяйка квартиры, которая заметила возгорание от электрической розетки за шкафом в комнате.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что в квартире горит шкаф и домашние вещи.

Пожарные локализовали пожар в 23:52, в 00:34 полностью ликвидировали.

Предварительная причина возникновения возгорания - короткое замыкание электропроводки.