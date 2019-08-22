 

На проспекте Победы случился пожар в многоэтажке: открыто уголовное дело

22 августа 2019 г. 15:55

22 августа в 2:56 в полицию поступила информация от спасателей о возгорании входной двери в тамбур на 6 этаже жилого дома на проспекте Победы. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, установлено, что в одной из квартир живет 61-летняя женщина, а в другой - 19-летний парень с мамой и бабушкой.

По адресу выезжали руководство, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и спасатели. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и собрали вещественные доказательства.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства

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