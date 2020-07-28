На проспекте Победы задержали мужчину с гранатой

Накануне в 22:30 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что сотрудники Управления патрульной полиции обнаружили у дома, что находится на проспекте Победы, 43-летнего мужчину с гранатой «РГД-5».

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, боеприпас был изъят и направлен на исследование. Эвакуация граждан не проводилась. Движение транспорта не ограничивалось.

По словам мужчины, боеприпас он нашел на поляне недалеко от кафе, расположенного в селе Черкасская Лозовая Дергачевского района.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в отношении мужчины. Цель хранения боеприпаса устанавливается.