На проспекте Тракторостроителей сбит пешеход

16 июля 2017 г. 22:18
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Сегодня вечером в 18-35 на проспекте Тракторостроителей-88 под колеса ватомобиля ВАЗ 2101 попал переходивший дорогу мужчина. 

По информации пресс-службы патрульной полиции, наезд произошел на пешеходном переходе. Как пояснил 73-летний водитель "копейки",  он двигался по проспекту Тракторостроителей в правой полосе от улицы Немышлянской в направлении Московского проспекта и не заметил пешехода. 

С места ДТП 63-летний пострадавший был доставлен в больницу. В обстоятельствах ДТП разбирается следственно-оперативная группа. 

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