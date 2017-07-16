На проспекте Тракторостроителей сбит пешеход

Сегодня вечером в 18-35 на проспекте Тракторостроителей-88 под колеса ватомобиля ВАЗ 2101 попал переходивший дорогу мужчина.

По информации пресс-службы патрульной полиции, наезд произошел на пешеходном переходе. Как пояснил 73-летний водитель "копейки", он двигался по проспекту Тракторостроителей в правой полосе от улицы Немышлянской в направлении Московского проспекта и не заметил пешехода.

С места ДТП 63-летний пострадавший был доставлен в больницу. В обстоятельствах ДТП разбирается следственно-оперативная группа.