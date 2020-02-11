На проспекте Тракторостроителей Skoda снесла забор

11 февраля 2020 г. 15:53
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Сегодня утром около 9:30 на проспекте Тракторостроителей, 152 водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, повредив несколько секций забора. 

По данным пресс-службы УПП Харьковской области, пострадавших в результате ДТП нет. На видео, которое было опубликовано в соцсетях, видно, как автомобиль пробивает ограждение, проезжает несколько десятков метров по трамвайным путям и останавливается на перекрестке. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на момент прибытия экипажа автомобиль находился уже возле поврежденного забора.

На водителя Skoda составлен протокол по ст.124 КУоАП.

Видео: 

Skoda врезалась в забор

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