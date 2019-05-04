На проспекте ВАЗ наехал на женщину - полиция ищет свидетелей

04 мая 2019 г. 11:31
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ДТП произошло 26 апреля около 21:30 у дома № 91 по проспекту Новобаварский.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, автомобиль «ВАЗ-21103» совершил наезд на пешехода. В результате 57-летняя женщина получила телесные повреждения.

Правоохранители свидетелей и очевидцев ДТП просят обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области на ул. Маяковского, 22 к следователю Черкашину Игорю Юрьевичу, или по телефону (057) 715-71-60.

 

 

 

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