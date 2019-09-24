За один день на улицах Харькова обнаружили два трупа

Сегодня, 24 сентября, на харьковских улицах днем прохожие обнаружили тела двух скончавшихся харьковчан - мужчины и женщины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что у дома на проспекте Юбилейном лежит мертвая женщина, поступила в полицию от прохожих около 8:00 24 сентября.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на месте происшествия тело 32-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти.

Установлено, что при жизни умершая вела антиобщественный образ жизни, не имела постоянного места жительства и болела эпилепсией.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Тело женщины направили в морг для установления причины ее смерти.

Также полиция устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого на улице Амосова обнаружили прохожие в 13:30 24 сентября.

Правоохранители установили, что умерший - 59-летний местный житель, который при жизни вел антиобщественный образ жизни и злоупотреблял алкоголем.

Полицейские не обнаружили на его теле видимых признаков насильственной смерти.

Информация зарегистрирована в Немышлянском отделе полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.