На проспекте Юбилейном произошло тройное ДТП

30 мая 2018 г. 16:28
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30 мая 2018 около 10:00 на пр. Юбилейном, 32-Б произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщили в секторе пресс-службы Управления патрульной полиции Харьковской области.

Участниками ДТП стали автомобили  "Suzuki", "Toyota" и "Peugeot".

По предварительной информации, водитель автомобиля "Peugeot" не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с автомобилем "Toyota", который двигался впереди.

От удара автомобиль "Toyota" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "Suzuki" который двигался навстречу.

На водителя автомобиля "Peugeot 206" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал.

Админматeриал по ДТП правоохранители пeрeдадут в суд.

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