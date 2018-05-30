На проспекте Юбилейном произошло тройное ДТП

30 мая 2018 около 10:00 на пр. Юбилейном, 32-Б произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщили в секторе пресс-службы Управления патрульной полиции Харьковской области.

Участниками ДТП стали автомобили "Suzuki", "Toyota" и "Peugeot".

По предварительной информации, водитель автомобиля "Peugeot" не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с автомобилем "Toyota", который двигался впереди.

От удара автомобиль "Toyota" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "Suzuki" который двигался навстречу.

На водителя автомобиля "Peugeot 206" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал.

Админматeриал по ДТП правоохранители пeрeдадут в суд.