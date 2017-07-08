На Пушкинской мотоциклист врезался в автомобиль

08 июля 2017 г. 11:41
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Сегодня ночью в 00-30 на улице Пушкинской-41 не разминулись автомобиль Toyota Avensis и мотоцикл Suzuki. 

По информации  пресс-службы патрульной полиции, мотоцикл двигался от улицы Веснина в направлении площади Поэзии в крайней правой полосе. В районе дома 41 по Пушкинской мотоциклист столкнулся с автомобилем Toyota, водитель которого осуществлял маневр разворот. 

С места ДТП в больницу был доставлен мотоциклист. В обстоятельствах ДТП разбиралась следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения во время оформления ДТП. 

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