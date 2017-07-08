На Пушкинской мотоциклист врезался в автомобиль

Сегодня ночью в 00-30 на улице Пушкинской-41 не разминулись автомобиль Toyota Avensis и мотоцикл Suzuki.

По информации пресс-службы патрульной полиции, мотоцикл двигался от улицы Веснина в направлении площади Поэзии в крайней правой полосе. В районе дома 41 по Пушкинской мотоциклист столкнулся с автомобилем Toyota, водитель которого осуществлял маневр разворот.

С места ДТП в больницу был доставлен мотоциклист. В обстоятельствах ДТП разбиралась следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения во время оформления ДТП.