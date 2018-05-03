На Рогани горит свалка (дополнено)

3 мая в 2 часа ночи на мусорохранилище ООО«Перерабатывающий завод» в пгт Рогань произошел пожар.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

Площадь возгорания - 600 м.кв.

На ликвидации пожара работают 7 единиц техники ГСЧС, 3 бульдозера, 5 самосвалов и 2 экскаватора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия спасателей огонь распространился в глубину до 3 м.

Тушить такие пожары довольно сложно, отмечают спасатели, так как при горении твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и по его поверхности.

При этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма на большой территории вокруг.

Общая площадь данного полигона составляет примерно 21,2 га, а глубина - 15 м.

Поэтому существовала угроза значительного увеличения масштабов пожара.

В 6:40 пожар локализовали.

Сейчас пожарные ликвидируют отдельные очаги тления.

Открытого горения не наблюдается.

Инженерной техникой проводится рекультивация мусора и его проливают водой.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения возгорания выясняют.