На Рогани горит свалка (дополнено)

3 мая в 2 часа ночи на мусорохранилище ООО«Перерабатывающий завод» в пгт Рогань произошел пожар.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.
Площадь возгорания - 600 м.кв.
На ликвидации пожара работают 7 единиц техники ГСЧС, 3 бульдозера, 5 самосвалов и 2 экскаватора.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия спасателей огонь распространился в глубину до 3 м.
Тушить такие пожары довольно сложно, отмечают спасатели, так как при горении твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и по его поверхности.
При этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма на большой территории вокруг.
Общая площадь данного полигона составляет примерно 21,2 га, а глубина - 15 м.
Поэтому существовала угроза значительного увеличения масштабов пожара.
В 6:40 пожар локализовали.
Сейчас пожарные ликвидируют отдельные очаги тления.
Открытого горения не наблюдается.
Инженерной техникой проводится рекультивация мусора и его проливают водой.
Жертв и пострадавших нет.
Причину возникновения возгорания выясняют.