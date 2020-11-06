На Рогани мужчину ранили ножом на улице: подозреваемый задержан

В Харькове полицейские задержали мужчину, который 5 ноября около 15:30 по улице Роганской ударил ножом прохожего.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

39-летнего пострадавшего с ножевым ранением грудной клетки доставили в больницу.

Свидетелем преступления стала случайная прохожая, которая запомнила приметы нападавшего и вызвала медиков и полицию. Также заявительница сняла конфликт между мужчинами на видео.

За считанные часы полицейские разыскали злоумышленника по приметам, по которым заявительница узнала нападавшего. Им оказался 38-летний местный житель. Его задержали.

Орудие преступления изъято.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до 15 лет заключения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.