На Рогани телефонным кабелем травмировало 6-летнюю девочку: ребенок попал в больницу

В Харькове полицейские выясняют обстоятельства, при которых травмировалась 6-летняя девочка.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 сентября около 12:00 в полицию от очевидцев поступило сообщение о том, что на бульваре Сергея Грицевца бригада рабочих проводила ремонтные работы по замене кабеля телефонной связи.
В это время 73-летний водитель автомобиля «ВАЗ» заезжал во двор, не заметил натянутый провод и переехал его.
В результате кабель ударил 6-летнюю девочку, которая стояла неподалеку с матерью.
Ребенок получил травму ноги. Пострадавшую доставили в Харьковскую областную клиническую травматологическую больницу. Сейчас она находится под наблюдением медиков, её состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.