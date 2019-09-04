На Рогани телефонным кабелем травмировало 6-летнюю девочку: ребенок попал в больницу

В Харькове полицейские выясняют обстоятельства, при которых травмировалась 6-летняя девочка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 сентября около 12:00 в полицию от очевидцев поступило сообщение о том, что на бульваре Сергея Грицевца бригада рабочих проводила ремонтные работы по замене кабеля телефонной связи.

В это время 73-летний водитель автомобиля «ВАЗ» заезжал во двор, не заметил натянутый провод и переехал его.

В результате кабель ударил 6-летнюю девочку, которая стояла неподалеку с матерью.

Ребенок получил травму ноги. Пострадавшую доставили ​​в Харьковскую областную клиническую травматологическую больницу. Сейчас она находится под наблюдением медиков, её состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.