На Рогани жестоко избили 17-летнего подростка

В Харькове накануне ночью в поселке Рогань на остановке общественного транспорта обнаружили избитого 17-летнего подростка – у парня были выявлены многочисленные телесные повреждения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 6 мая в 00:16.

На месте происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что парня в ходе ссоры избили двое местных жителей, мужчины 32 и 38 лет, с которыми он распивал алкогольные напитки.

Пострадавшего доставили в больницу скорой и неотложной помощи.

По факту избиения подростка полиция открыла уголовное производство.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников, причастных к избиению подростка.