На рок-фестивале под Днепром во время концерта ветер сорвал крышу сцены

На рок-фестивале Kozak FEST в Днепропетровской области ветер сорвал крышу сцены во время концерта вечером, 1 июня.

Об этом сообщается на странице фестиваля в Фейсбук.

"Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и спасатели ГосЧС.

О пострадавших не сообщается.

Из-за непогоды все мероприятия, запланированные на воскресенье, 2 июня, отменили.

Музыкант Дмитрий Шуров, который должен был выступить на фестивале, опубликовал видео, на котором видно, как ветер поднимает крышу сцены.