На российской границе убили украинца: погибший оказался 27-летним жителем Сумской области

В ночь на 4 декабря на территории России у границы с Украиной пограничники РФ убили украинца, жителя Сумской области 27-летнего Евгения Голубева. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что убитый был хорошо известен местным правоохранителям, обвинялся в хулиганстве и разбое. Часто ездил в приграничную с Украиной Белгородскую область, где у него были друзья. Как говорят его знакомые, неоднократно организовывал там вечеринки на озерах «для своих», которые любят рыбачить.

«Несмотря на уголовное прошлое убитого мужчины, фактом остается то, что представители Федеральной службы безопасности России убили гражданское лицо и не продемонстрировали никаких доказательств его агрессивных действий при задержании», – говорится в сообщении.

Источник предполагает, что Голубев стал случайной жертвой пограничников, а дальнейшая «раскрутка» ими сценария «героической» операции на границе похожа на попытку скрыть ответственность должностных лиц ФСБ за убийство гражданского лица.

Отметим, что 4 декабря ФСБ РФ заявила о перестрелке на участке границы с Украиной в районе Белгородской и Воронежской областей. Отмечалось, что пограничники пресекли незаконную попытку нарушения границы тремя вооруженными неизвестными. В результате один из них получил ранения, не совместимые с жизнью, а двое пропали на территории Украины

В ГПСУ заявили, что не фиксировали никаких выстрелов у российской границы и начали проверку информации. На соответствующий участок границы Украины направили дополнительные группы пограничников. Для выяснения всех обстоятельств были привлечены сотрудники взаимодействующих органов. Но российская сторона не смогла подтвердить факт выстрелов и гибели человека.