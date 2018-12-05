На рынке «Барабашово» правоохранители изъяли контрабандные шубы на 2,2 миллиона гривен

Накануне с десяток правоохранителей в камуфляже наведались на меховые ряды рынка «Барабашово», чем не абы как напугали посетителей и самих продавцов. Как оказалось, пограничники совместно с правоохранителями проводили обыск одной из торговых точек в поисках контрабандных шуб.

Оксана Иванец, пресс-секретарь Восточного регионального управления ГПС Украины, по телефону

В рамках кримінального провадження за ст. 212 Кримінального Кодексу України ухилення від сплати податків і зборів, нашими представниками, прикордониками Східного регіонального управління, а саме представниками оперативних підрозділів із залученням спец підрозділів "ДОЗОР". Спільно з працівниками державно-фіскальної служби, здійснювалась низка санкціонованих обшуків.

По информации пограничников, основанием для обыска стала причастность отдельного предпринимателя к организации контрабандного канала поступления из Китая в Украину дорогой одежды из натурального меха, для дальнейшей продажи на территории страны. Пресс-секретарь ТЦ «Барабашово» Сергей Зайцев рассказывает, что перед началом обысков правоохранители предъявили постановление суда, поэтому администрация не препятствовала работе силовиков.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ "Барабашово"

Правоохранители начали свои действия. Администрация выступила с призывом к предпринимателям соблюдать все законные требования правоохранителей и сохранять спокойствие. Проводилась проверка в отношении конкретно взятого предпринимателя. Торговый центр «Барабашово» работал и работает в штатном режиме.

По информации фискальной службы, для розничной торговли фигуранты создали в социальных сетях интернет-магазин, через который и продвигали меховую продукцию. Так в течение 2017 предприниматель уклонился от уплаты налога на общую сумму более 4.5 миллиона гривен, что является особо крупным размером. В результате обыска торговой точки и места жительства предпринимателя правоохранителями было изъято более 300 единиц меховых изделий на общую сумму 2 миллиона 230 тысяч гривен, а также, наличных денег на 100 тысяч, банковские карты и документацию, подтверждающую характер противоправных деяний. Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия, устанавливается полный круг лиц, причастных к ввозу и реализации меховых изделий, в том числе и среди ответственных за это должностных лиц.