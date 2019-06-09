На рынке «Лоск» скончался пожилой мужчина

09 июня 2019 г. 15:10
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Сообщение о том, что на рынке «Лоск» обнаружено тело 63-летнего мужчины, поступило в полицию 9 июня в 10:40.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Предварительно установлено, что мужчина потерял сознание, упал и ударился головой. Врачи, прибывшие на место, констатировали его смерть.

Тело умершего направлено в морг для установления причины смерти.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений. 

 

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