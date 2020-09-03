На Сахновщине 3-летнего ребенка ударило током

03 сентября 2020 г. 12:24
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На Сахновщине маленький ребенок пострадал от электричества.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, вызов по поводу электротравмы у ребенка поступил в службу скорой помощи вечером 2 сентября, в 21:37.

Как выяснилось, 3-летний мальчик получил электротравму в результате прикосновения к оголенному проводу в своем доме, в котором проводились ремонтные работы.

После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшего ребенка с диагнозом: «электроожоги правой ладони» в сопровождении отца госпитализировали в лечебное учреждение.

Напомним, чуть более недели назад в Харьковском районе медики реанимировали маленького ребенка, который получил удар током. Благодаря профессиональным действиям бригады медиков жизнь маленького жителя Харьковщины была спасена. Затем мальчика госпитализировали в лечебное учреждение.

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