На Сахновщине горел частный дом: во время пожара нашли погибшую женщину

24 ноября 2019 г. 14:00
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В Сахновщанском районе сегодня ночью горел частный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 ноября в 5:38 спасателям поступила информация о пожаре в жилом доме по ул. Шевченко, 1 в селе Богатая Чернещина.

На момент прибытия спасателей огнем была полностью охвачена одна из комнат и деревянные конструкции жилого дома.

Площадь пожара составила около 80 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей 68-летней женщины.

Локализовали огонь бойцы ГСЧС в 6:35, сейчас идет ликвидация пожара.

Причину пожара устанавливают.

 

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