На Сахновщине горел частный дом: во время пожара нашли погибшую женщину

В Сахновщанском районе сегодня ночью горел частный дом.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 ноября в 5:38 спасателям поступила информация о пожаре в жилом доме по ул. Шевченко, 1 в селе Богатая Чернещина.
На момент прибытия спасателей огнем была полностью охвачена одна из комнат и деревянные конструкции жилого дома.
Площадь пожара составила около 80 кв.м.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей 68-летней женщины.
Локализовали огонь бойцы ГСЧС в 6:35, сейчас идет ликвидация пожара.
Причину пожара устанавливают.