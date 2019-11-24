На Сахновщине горел частный дом: во время пожара нашли погибшую женщину

В Сахновщанском районе сегодня ночью горел частный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 ноября в 5:38 спасателям поступила информация о пожаре в жилом доме по ул. Шевченко, 1 в селе Богатая Чернещина.

На момент прибытия спасателей огнем была полностью охвачена одна из комнат и деревянные конструкции жилого дома.

Площадь пожара составила около 80 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей 68-летней женщины.

Локализовали огонь бойцы ГСЧС в 6:35, сейчас идет ликвидация пожара.

Причину пожара устанавливают.