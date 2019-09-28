 

На Сахновщине неизвестный автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся: полиция ищет свидетелей

28 сентября 2019 г. 11:03
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Правоохранители разыскивают автомобиль, который в Харьковской области насмерть  сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 сентября в 21:10 в селе Олейники Сахновщинского района на обочине дороги обнаружили тело 26-летнего местного жителя с телесными повреждениями, характерными для  ДТП. 

Верхняя одежда погибшего имела механические повреждения.

Тело погибшего направили в морг.

Следователем было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия.

В связи с этим владеющих какой-либо информацией о ДТП полицейские просят  обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного в Харькове на улице Маяковского, 22, к следователю Ромасько Виктории Николаевне или по телефону: 102, 715-71-60, 715-71-61. 

 

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