На Сахновщине ночью на железнодорожной станции сгорел вагон-рефрижератор

В Сахновщинском районе Харьковщины сегодня ночью произошел пожар в одном из недействующих рефрижераторных вагонов подвижного состава на железнодорожной станции "Сахновщина".

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о происшествии на улице Южновокзальной, 3 в селе Сахновщина поступила спасателям 29 ноября в 3:09.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит отделка внутри рефрижераторного вагона. Площадь пожара составила около 50 кв.м.

Пожар локализовали в 03:15 и ликвидировали в 5:45.

Как отмечается, пострадавших и погибших в результате пожара нет.

Что касается причины возгорания, то, как было установлено, рефрижераторный подвижной состав стоял на резервной пути и уже около году не функционировал. Вагон, где произошел пожар, был открыт и в него был свободный доступ посторонних лиц.