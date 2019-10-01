На Сахновщине при попытке растопить печь пострадала женщина, дом сгорел

30 сентября в 19:35 в ГСЧСпоступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Вишневой, 15 в селе Олейники Сахновщинского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия пожарных деревянный дом, в котором никто не жил, был полностью охвачен огнем на площади 80 кв.м., а его несущие конструкции начали разрушаться.

Как выяснилось, хозяйка дома приехала и хотела растопить в доме печь. По ее словам, во время этого процесса произошло возгорание, и она получила ожоги. Далее огонь очень быстро распространился на весь дом.

Сейчас пострадавшая находится на лечении в Первомайской центральной районной больнице.

Спасатели локализовали пожар в 20:23 и в 00:57 полностью ликвидировали его.