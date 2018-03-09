На Сахновщине в доме культуры с ночи тушат масштабный пожар

09 марта 2018 г. 13:48
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9 марта в 02:17 спасателям поступило сообщение о пожаре в  доме культуры в селе Екатериновка Сахновщанского района Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить кровлю большого зрительного зала на площади 1800 кв.м.

Благодаря противопожарной стене, разделявшей большой и малый залы, на малый зал огонь перекинуться не успел.

Огонь локализовали спасатели  в 4:52, им удалось спасти помещение малой сцены и зрительного зала дома культуры и их крышу.

Сейчас продолжается ликвидация данного пожара. Проводится разборка разрушенных деревянных конструкций крыши, перекрытия, большой сцены.

Причину возникновения возгорания устанавливают.

 

 

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