На Салтовке автомобиль сбил пенсионерку: женщина скончалась

07 июня 2019 г. 11:10
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6 июня в 7:55 по улице Гвардейцев Широнинцев произошло ДТП, в результате которого погибла 72-летняя женщина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, предварительно установлено, что 72-летний водитель автомобиля "Daewoo Sens" совершил наезд на пешехода. 

От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

 

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